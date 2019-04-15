Три версии пожара в Нотр-Дам-де-Пари: случайность, теракт исламистов, месть «жёлтых жилетов» Макрону

Вечером 15 апреля в столице Пятой Республики вспыхнул находящийся на реставрации Собор Парижской Богоматери — шедевр архитектуры и один из символов Франции. Но что могло стать причиной трагедии — и не была ли она злонамеренным поджогом? Различными версиями в беседе с «КП» поделилась знаток французской культуры, автор пророческого романа «Мечеть Парижской Богоматери» Елена Чудинова:

— Час назад в прямом эфире рухнули шпиль и крыша собора, пережившего Первую и Вторую мировые войны, — сказала «Комсомолке» Чудинова. — Внутри хранится одна из величайших христианских святынь — Терновый венец Иисуса Христа и ряд других менее известных реликвий; удалось ли их вынести — на сей момент неизвестно.

Обрушившийся шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари.Фото: REUTERS

Правда, есть и слабый луч света, — статуи королей и апостолов с верхнего яруса на время реставрации были убраны; другие всем известные элементы декора — фигуры химер — находятся ниже зоны пожара. Но, в любом случае, Париж вместе со всей Францией уже никогда не будут прежними.

Нотр-Дам-де-Пари летом 2012 года. На восстановление этой красоты потребуются долгие годы и миллиарды евро.Фото: REUTERS

Теперь о версиях трагедии, — продолжает Чудинова. — Таковых сейчас три. Власти с какими-либо официальными заявлениями пока не выступили, поэтому судить можно лишь по известным нам фактам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

Первая версия: случайное возгорание

На фасаде собора действительно ведутся ремонтные работы: деревянные леса, строительный мусор, всё это достаточно близко к [деревянным элементам] крыши; в Париже сегодня, как отмечают очевидцы, сухой и резкий ветер. Наконец, могли какие-нибудь сварочные баллоны из-за разгильдяйства лопнуть.

Снимок сделан 11 апреля 2019 года, на крыше собора шли реставрационные работы.Фото: REUTERS

И всё же — на субъективный взгляд многих парижан — на случайное возгорание это не похоже. Уж слишком сильно и повсеместно стал бушевать огонь. Вот прямо сейчас пишет в блоге выпускник «Эколь политехник» [Политехнической школы] — то есть специалист: «Это же не бензоколонка, чтобы вспыхнуть от одной искры. Там не было так много дерева, чтобы возник столь мощный огонь». Как видим, многие эксперты сомневаются в естественных причинах пожара.

Огонь охватил крышу собора за считанные минуты, не оставив пожарным шансов.Фото: REUTERS

Вторая версия: месть Макрону от левых группировок «Жёлтых жилетов»

Ещё к вопросу о неслучайности: огонь вспыхнул прямо во начале обращения президента Франции Эммануэля Макрона к нации, после чего тот вынужден был свою речь прервать. Его выступление касалось ситуации вокруг «Жёлтых жилетов» (движение без лидеров, которое уже полгода устраивает массовые манифестации с требованиями кардинальных реформ и отставки руководства Пятой Республикой — прим. ред.). Накал политических страстей в стране очень сильный. При этом в последние месяцы среди «жилетов» усилилось крыло левых экстремистов (регулярно отмечаются погромами и поджогами во время этих «мирных митингов» — прим. ред.) Во Франции сейчас очень много леваков всех мастей, от троцкистов до анархистов, возможно, это спланированный удар по всему, что они ненавидят: и по религии, и по государству, и по Макрону как его формальному лидеру.

Всё это, конечно, делает куда менее вероятной следующую, «исламскую» гипотезу, на которой я, однако, тоже заостряю внимание.

Пожарные пытаются спасти один из символов Франции.Фото: REUTERS

Третья версия: теракт исламистов

Любая спекуляция на подобной трагедии опасна, но, тем не менее, факт: сегодня день начала Страстной Седмицы (последние пять суток в конце Великого поста, предшествующие самому важному христианскому празднику — Пасхе). Во Франции в этом году она отмечается на неделю раньше, чем в России. И уже были неоднократные случаи, когда страшные события происходили именно в это время. (Например, весной 2010 года в Москве в начале Страстной недели исламские радикалы организовали теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» с многочисленными жертвами — прим. ред.) Так что налицо, как сейчас говорят, послание, «мессадж».

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер министр Эдуар Филипп у места пожара.Фото: REUTERS

В любом случае, некоторые мои парижские знакомые прямо заявляют: это не случайность, а злонамеренное преступление. Остаётся лишь гадать, чьё: левых радикалов или исламских экстремистов… Очень уж много странностей: первое время собор как будто и не тушили, а когда начали, то струи брандспойтов просто на добивали на эту высоту 60-70 метров (то есть пожар почему-то произошёл именно на том ярусе, где его сложнее всего ликвидировать — прим. ред.).

«Весь Париж стоит на площадях и плачет...» Очевидец рассказывает, что происходит возле Собора Парижской Богоматери 00:00 00:00

Ещё был случай

Почти ровно месяц назад, днём в воскресенье 17 марта (на христианский праздник День святого Патрика), в древней церкви Сен-Сюльпис в центре Парижа при неясных обстоятельствах произошёл пожар. Огонь охватил одну из дверей собора, так что нельзя исключать версию поджога. К счастью, вовремя прибыли пожарные, и никто из прихожан не пострадал.

По данным газеты «Суар», трагедия могла иметь «криминальное происхождение» — и это явно были не бездомные, которые порой ночуют у дверей храма…

Пожар вспыхнул вечером 15 апреля, когда рабочие покинули строительные леса.Фото: REUTERS

На связи Франция

Марк Ассин, член движения французских идентаристов (выступают против нелегальной миграции и в защиту традиционной культуры):

— Это по-настоящему грустно: шедевр нашей европейской цивилизации более не существует. О причинах трагедии данных нет — но многие молодые сторонники радикального исламизма выражают в соцсетях восторг от случившегося...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/703384" frameborder="0"></iframe> Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

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