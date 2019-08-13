Мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-13T12:24:49+03:00

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В соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади мужчины напал на алтарника и порвал ему одеяния. В главном управлении Министерства внутренних дел Москвы сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет.

«Накануне мужчина в неадекватном состоянии напал на алтарника в Казанском соборе и порвал ему одеяние. Находящиеся рядом сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции», - передает ТАСС слова собеседника агентства в пресс-службе московского ГУ МВД, где также сообщили, что правоохранительные органы начали проверку, после которой примут процессуальное решение.

Напомним, в конце июля неизвестный ограбил Казанский собор на Красной площади. Он украл из кассы свечного ящика церкви 12 тысяч рублей и скрылся. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU