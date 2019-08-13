Больше трети россиян предпочитают грибы ягодам

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-13T14:11:10+03:00

Меньше половины граждан страны больше любят собирать грибы Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) меньше половины граждан страны (39%) больше любят собирать грибы, нежели ягоды (32%). Лишь меньшинство использует палеолитные методы добычи пищи – рыбалка (23%), собирательство трав (8%) и охота (4%).

Не меньше трети российских мужчин (46%) собирают грибы и большинство из них люди среднего возраста (44%). Примерно половина грибников москвичи и петербуржцы (47%).

Также результаты исследования показали, что среди половины россиян (52%) белый гриб является лидером. Треть жителей страны собирают подберезовики (35%) и красноголовики (33%). Лишь для пятой части населения популярными являются маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%).

В конце июля сайт kp.ru писал о пользе и вреде грибов. Можно ли отказаться от мяса или снизить вес благодаря третьему царству живых организмов.

ИСТОЧНИК KP.RU