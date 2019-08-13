Глава ФСБ: Террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-13T14:39:37+03:00

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Мигрантов и иностранных студентов, обучающихся в российских ВУЗах пытаются вербовать в свои ряды международные террористы. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников во вторник, 13 августа, на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», - передает НАК слова главы ФСБ.

Бортников заявил, что в сложившихся условиях необходимо принять дополнительные меры для недопущения распространения радикальных настроений в среде мигрантов. В сообщении комитета говорится о том, что директор ФСБ призывает повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к проблеме и взять ее решение под личный контроль.

Как сообщал сайт kp.ru, в своем выступлении председатель НАК сообщил, что государственными органами выстроена система мер для воспрепятствования проникновению в Россию членов международных террористических организаций по миграционным каналам.

ИСТОЧНИК KP.RU