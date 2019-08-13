Военные моряки Шри-Ланки спасли двоих россиян, которых унесло в океан
Военнослужащие Военно-морских сил Шри-Ланки спасли двух российских туристов, которых унесло течением в открытый океан.
Все произошло возле пляжа Талалла на юге острова. Двое мужчин в возрасте 28 и 47 лет плавали недалеко от берега в море, но неожиданно сильное течение увлекло их за собой. Россияне пытались добраться до суши самостоятельно, но быстро выбились из сил и начали тонуть.
На помощь им подоспели военные моряки, которые в этот момент обеспечивали безопасность посетителей фестиваля храма Вишну Девалайся в населенном пункте Дондра. Они направили на место корабль сил быстрого реагирования ВМС, и туристов подняли на борт. Потом их благополучно доставили на берег, где уже ждали медики. Согласно данным издания Adaderana, жизни россиян ничего не угрожает.
Сайт kp.ru писал, что с 1 августа 2019 года Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из 45 стран, включая Россию. Мера будет действовать на протяжении шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU