Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для российских туристов
Шри-Ланка с 1 августа начнет выдавать бесплатные визы по прибытии в страну туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России. Об этом сообщил министр туризма, земель и религии Джон Амаратунг.
Такие меры были приняты на фоне серьезного снижения туристического потока в страну в связи с серией пасхальных терактов, сообщает телеканал News 1st.
Кроме граждан России, бесплатные визы теперь будут также для прибывающих из таких стран, как
- Великобритания;
- Китай;
- Индия;
- Швеция;
- Норвегия;
- Финляндия;
- Исландия;
- Дания.
Новые меры будут действовать на протяжении шести месяцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение снизить расходы на наземное обслуживание авиакомпаний, а также уменьшить в несколько раз налоги перевозчиков на топливо для привлечения потока туристов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 апреля серия из восьми взрывов прогремела на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи. Объектами нападения стали отели и церкви в столице страны Коломбо, а также в городах Негомбо, Баттикалоа и Дехивала. По уточненным данным, жертвами случившегося стали от 250 до 260 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU