Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для российских туристов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-01T10:41:17+03:00

С 1 августа их будут выдавать гражданам России по прилете в аэропорту

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Шри-Ланка с 1 августа начнет выдавать бесплатные визы по прибытии в страну туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России. Об этом сообщил министр туризма, земель и религии Джон Амаратунг.

Такие меры были приняты на фоне серьезного снижения туристического потока в страну в связи с серией пасхальных терактов, сообщает телеканал News 1st.

Кроме граждан России, бесплатные визы теперь будут также для прибывающих из таких стран, как

- Великобритания;

- Китай;

- Индия;

- Швеция;

- Норвегия;

- Финляндия;

- Исландия;

- Дания.

Новые меры будут действовать на протяжении шести месяцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение снизить расходы на наземное обслуживание авиакомпаний, а также уменьшить в несколько раз налоги перевозчиков на топливо для привлечения потока туристов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 апреля серия из восьми взрывов прогремела на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи. Объектами нападения стали отели и церкви в столице страны Коломбо, а также в городах Негомбо, Баттикалоа и Дехивала. По уточненным данным, жертвами случившегося стали от 250 до 260 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU