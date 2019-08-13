Эксперт: без роботов россияне не смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-13T17:43:36+03:00

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой введения для россиян четырехдневного рабочего дня. Эксперты предположили, что экономика страны в настоящее время не выдержит такого эксперимента, если только к работе вместо людей не подключатся роботы. Такое мнение высказал специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков. Он отметил, что с тем уровнем роботизации, который на сегодняшний день существует в России, переход на 4-дневную рабочую неделю будет возможен еще не скоро.

«В России роботизация на порядок ниже, чем в мире. Если в передовых странах 60 роботов на 10 тысяч работников, а в Южной Корее, возможно, 500 или больше, то у нас – где-то четыре-пять», - цитирует Пройдакова NSN.

Эксперт отметил, что сейчас говорить о роботозамещении рано, этот вопрос можно будет поднять не ранее, чем лет через десять, когда Россия достигнет в этой сфере уровня Коре или Китая.

Ранее сайт kp.ru писал, что мнение россиян по поводу этой инициативы разделилось. Кто-то одобрил идею дополнительного выходного, но только при условии сохранения текущего уровня доходов. Кто-то же предложил в качестве альтернативы сокращение рабочего дня, а не недели.

Как вам идея перейти на 4-х дневную рабочую неделю?.Опрос

ИСТОЧНИК KP.RU