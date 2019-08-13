"Не нам тешить себя иллюзиями о переходе на четырехдневку": Депутаты, экономисты и простые россияне о предложении профсоюзов

Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней. Ранее о введении такой системы в будущем уже говорил премьер Дмитрий Медведев. Эксперты указывают на зарубежный опыт: европейские страны с самыми короткими рабочими неделями (до 40 часов) находятся на высоком уровне социально-экономического развития. Но подойдет ли эта система нам и как быстро Россия сможет перейти на "четырехдневку"? Этот вопрос мы задали политикам, экономистам и обычным россиянам самых разных профессий.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Нужно сокращать рабочие часы, особенно зимой! Если человек плохо себя чувствует или в подавленном состоянии, требовать от него эффективности бессмысленно.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист:

- В большинстве европейских стран рабочий день сокращен, после 15.00 - все по домам. То есть разговор идет не о четырехдневке, а об укороченном рабочем дне. Это правильно.

Игорь НИКОЛАЕВ, директор института стратегического анализа компании ФБК:

- Не нам сейчас тешить себя иллюзиями о переходе на четырехдневку. Производительность труда в полтора раза меньше, чем в Европе. К тому же недавно пришлось повышать пенсионный возраст, потому что скоро работать будет некому.

Александр САФОНОВ, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Чтобы работать меньше и получать столько же, нам нужно научиться трудиться с большей эффективностью, большим смыслом. Сейчас наша производственная модель настроена так, чтобы не тратиться на новые технологии, а привлекать больше дешевой рабочей силы.

Наталья ПОЛЬСКОВА, президент Ассоциации педагогов семейных детсадов Москвы:

- Чем меньше женщина на работе, тем больше времени она уделяет мужу и детям. Для многодетных мам дополнительный выходной стал бы большим подспорьем. Но согласиться на это можно только при условии сохранения прежнего дохода.

Андрей БОРИСЕНКО, летчик-космонавт, Герой России:

- Я действующий космонавт, дополнительный выходной, когда ты на орбите, - непозволительная роскошь. Свободного времени у нас практически нет. На Земле график не менее активный. У меня за последний месяц было всего два выходных.

Елена ИЛЬИНОВА, учитель, Воронеж:

- Нет! Будет большая нагрузка на детей, придется за четыре дня давать программу, рассчитанную на пять-шесть дней.

Мария, слушательница Радио «КП» (fm.kp.ru):

- У нас все устают так, что не хотят общаться друг с другом, а расслабляются с помощью алкоголя. Из-за этого и упадок экономики. Сокращенная неделя поможет это исправить.За последние сутки наш сайт посетили

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