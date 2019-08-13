Сотрудник генконсульства Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве рассказали, что ситуация начала развиваться еще в мае этого года, когда киевские власти осуществили провокацию с высылкой из страны российского дипломата. Тогда Украина также объявила сотрудника генконсульства РФ во Львове персоной нон грата. Он уже вернулся на родину.
"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - цитирует ТАСС представителя МИД.
Сайт kp.ru писал, что последняя крупная высылка российских дипломатов с Украины состоялась весной прошлого года. Тогда страну покинули 13 сотрудников дипмиссии вместе с семьями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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