2019-08-13T19:09:02+03:00
Политика

Сотрудник генконсульства Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата

Москва ответила Киеву на высылку российского дипломата, состоявшуюся в мае этого года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-ПетербургеМосква объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-ПетербургеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Москва объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве рассказали, что ситуация начала развиваться еще в мае этого года, когда киевские власти осуществили провокацию с высылкой из страны российского дипломата. Тогда Украина также объявила сотрудника генконсульства РФ во Львове персоной нон грата. Он уже вернулся на родину.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - цитирует ТАСС представителя МИД.

Сайт kp.ru писал, что последняя крупная высылка российских дипломатов с Украины состоялась весной прошлого года. Тогда страну покинули 13 сотрудников дипмиссии вместе с семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк запустил услугу получения наличных в банкоматах по коду из СМС
Владимир Гомельский: «Лидеры оппозиции лезут на рожон и подставляют людей»
Сеул требует раскрыть планы Японии по сливу воды с АЭС "Фукусима-1"
Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
Ученые рассказали о судьбе выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток
"Хорошая мечта": В Совфеде оценили идею сокращения рабочей недели
Россияне не пострадали при наводнении на юге Индии
Число работников малых и средних предприятий за год уменьшилось на 800 тысяч
Главе МВД Италии пригрозили штрафом в €250 тысяч за пост в Twitter
Гидрометцентр России: Середина августа в Москве будет дождливой
Коллекторы рассказали, как выбраться из долговой ямы
Disney намеревается снять продолжение «Аладдина»
Эксперт: без роботов россияне не смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Лавров встретился с президентом островной республики Тринидад и Тобаго
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
В России каждый пятый школьник левша
Военные моряки Шри-Ланки спасли двоих россиян, которых унесло в океан
Появилось видео перехвата истребителя НАТО, подлетевшего к борту Шойгу
Зеленский снял Безсмертного с поста представителя Киева в группе по Донбассу
В ООН призвали власти Гонконга сдержаннее относиться к протестующим