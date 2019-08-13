2019-08-13T21:06:45+03:00
Политика

В НАТО назвали причину сближения своего истребителя с самолетом Шойгу

В пресс-службе альянса заявили, что хотели идентифицировать воздушный объект
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету ШойгуНАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету ШойгуФото: REUTERS
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Натовский истребитель F-18 приблизился к российскому самолету ИЛ-96-400, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, чтобы провести его идентификацию. Об этом сообщили в пресс-службе североатлантического альянса.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел во вторник, 13 августа, над нейтральными водами Балтийского моря. Американский F-18 подлетел к лайнеру настолько близко, что пассажиры могли видеть не только его бортовой номер, но и лицо пилота.

Сопровождавшие российский самолет истребители Су-27 тут же отогнали незваных гостей. Лайнер спокойно продолжил свой путь из Калининграда в Москву.

"Самолеты из миссии "воздушной полиции" НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу", - цитирует ТАСС представителя военно-политического блока.

В пресс-службе подчеркнули, что НАТО не знала о том, кто находится на борту лайнера.

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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