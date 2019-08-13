Су-27 перехватили и отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

Самолет министра обороны России Сергея Шойгу вновь привлек внимание американского всепогодного истребителя четвертого поколения НАТО F-18. Он попытался приблизиться к ИЛ-96- 400, на котором министр обороны России пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Во вторник глава военного ведомства возвращался из Калининграда, где принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.

- К борту пытался приблизиться самолет НАТО F-18, но боевые самолеты морской авиации Су-27 быстро перехватили и отогнали его, - сообщили в Минобороны.

Самолеты НАТО не первый раз пытаются приблизиться к самолету Шойгу над водами Балтики. В июне 2017 года журналисты, которые сопровождали в поездке министра, стали свидетелями испуга летчика американского F-16, которого отогнал наш истребитель.

Наш Су-27 подлетел вплотную к чужаку и продемонстрировал ему свое вооружение, качнув крыльями. Натовский F-16, попав под воздушный поток резко ушел в сторону.

Отметим, что охрана лайнеров правительственного авиаотряда "Россия" - одна из важных обязанностей Воздушно-космических сил нашей страны. Если по самолету будет выпущена вражеская ракета, истребитель обязан увести ее в сторону, а при необходимости принять удар на себя.