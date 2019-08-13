Появилось видео перехвата истребителя НАТО, подлетевшего к борту Шойгу
В Сети появилось видео перехвата истребителя одной из стран НАТО российскими Су-27 в небе над Балтийским морем. Американский всепогодный F-18 попытался приблизиться к ИЛ-96- 400, на борту которого в тот момент находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, но был оперативно оттеснен.
Сайт kp.ru писал, что "стычка" произошла во вторник, 13 августа. Глава оборонного ведомства возвращался в Москву из Калининграда, где посетил армейские игры и поучаствовал в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.
В какой-то момент прямо рядом с бортом над нейтральными водами появился натовский самолет. Истребитель подлетел настолько близко, что пассажиры могли разглядеть даже лицо пилота.
Однако уже через пару десятков секунд в кадре появился боевой Су-27 морской авиации и плавным движением крыла отогнал чужака от лайнера. Весь оставшийся путь рядом с бортом летели несколько российских истребителей.
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу.
ИСТОЧНИК KP.RU