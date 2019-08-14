Эксперты "Винного гида России" назвали 12 правил хорошего вина

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-14T09:35:30+03:00

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Эксперты поделились секретами выбора хорошего вина. В перечне, разработанном экспертами «Винного гида России» Роскачества, значатся 12 параметров.

Первым делом потребителю следует оценить внешний вид товара. Вино должно быть чистым и прозрачным по цвету, без хлопьев и осадка на дне. Однако в красных винах допускается наличие естественного осадка в виде мелких насыщенно красных кристаллов, правда это перечит российскому ГОСТу.

Хорошее белое вино отличает золотистый, лимонный или легкий зеленоватый оттенок, а вот вино цвета янтаря или подсолнечного масла эксперты рекомендуют не брать. О качестве вина также свидетельствует отсутствие кислорода в составе напитка. В красном вине его можно выявить по характерному «овощному» запаху, в белом – по запаху моченого яблока или подвальной сырости.

Кроме того, в низкосортном вине в высокой концентрации содержатся «летучие кислоты», которые также можно распознать по аромату напитка. Если вы не доверяете своему обонянию, можно проверить вкусовые рецепторы. Так, если при первом глотке вы ощутили легкое желание, лучше поставьте вино сторону – в нем точно слишком много летучих кислот или вовсе повышенное содержание оксида серы.

Кстати, винная пробка из натурального дерева также позволить сделать правильный выбор. Если при откупоривании бутылки вы вместо виноградного аромата чувствуете запах картонки, то деревянная пробка слишком сильно пропиталась трихлоранизолом - это вещество поражает деревья из которых и делают пробки.

Эксперты надеются, что благодаря этим советам потребители смогут выбрать хорошее вино, которое не будет угрожать здоровью. Главное помнить, что цена – вовсе не показатель качества, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU