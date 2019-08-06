Как выбрать хорошее и недорогое красное вино: советы Роскачества

Лето выдалось совсем не летним. И вечерами нет ничего лучше бокала хорошего красного вина. Если вы ратуете за развитие российского рынка, то обратите внимание на вина Кубани. Сейчас группа экспертов Роскачества завершает аудит виноделен в Краснодарском крае. Известные сомелье дали свои рекомендации по выбору кубанских вин.

1. Из российского винограда лучше

За ту же стоимость кубанское красное будет гораздо выше качеством, чем произведенное из импортного виноматериала, приехавшего к нам для розлива на российских заводах.

Ищите на этикетке надпись «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП). На винах из Краснодарского края можно найти «ЗГУ Кубань», а также более точные отсылки к географическим объектам – «ЗГУ Анапа», «ЗГУ Крымск», «ЗГУ Новороссийск», «ЗГУ Геленджик» и др.

К сожалению, система контроля вин по происхождению в России заработала только с 2017 года, и еще не все производители успели подключиться к ней, оформив необходимые лицензии. Кроме того, происхождение вина из российского винограда не всегда гарантирует его высокое качество. Также различные «лубочные» отсылки к Кубани, ее «дворикам» и «погребкам» на этикетке – тоже не гарантия происхождения.

2. Обращайте внимание на производителя

В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции. Если вам понравилось вино из Краснодарского края, запомните название производителя.

В недорогом сегменте (до 500 рублей за бутылку) эксперты рекомендуют вина под марками Мысхако, Кубань Вино, Chateau Tamagne, Фанагория, а также, если повезет заметить акцию, то и «Поместье Голубицкое».

3. Год выпуска: чем моложе, тем лучше

Многие слышали, что вино с возрастом становится лучше и дороже, но точно не любое. Как и с сыром: пармезан должен быть выдержанным, а вот мягкий сулугуни или моцареллу лучше есть максимально свежими. Так и с недорогим вином: по технологии их производят с расчетом на то, что они будут выпиты в первые год-два после выпуска. Поэтому обязательно сморите год урожая на этикетке. Сейчас актуальней всего будут красные вина жаркого 2018 года, они как раз появляются в продаже.

Если вы хотите вино с серьезным потенциалом к выдержке, которое улучшилось в бутылке с момента производства, скажем, в 2014 году, это вино должно быть выдержано в хорошей дубовой бочке. Виноделам, чтобы произвести вино с большим потенциалом выдержки, нужен виноград особого качества. Часто вино для длительного хранения в бутылке выдерживают в дорогих бочках из французского дуба. Стоить такое вино будет ближе к 1000 рублей. Информацию о выдержке указывают на контрэтикетке или на сайте производителя.

4. Правильный сорт винограда

Самым популярным красным сортом винограда во всем мире является Каберне Совиньон. Россия – не исключение. Но климат у нас все-таки достаточно прохладный, и Каберне Совиньон хорошо вызревает не каждый год.

Если говорить о кубанских винах, эксперты рекомендуют обратить внимание на Каберне Фран (это другой сорт – один из «родителей» Каберне Совиньон), Саперави, который неплохо вызревает, например, на Таманском полуострове.

Также попробуйте вина из нескольких сортов винограда или, как говорят профессионалы, бленды. Как в хорошем оркестре инструменты дополняют друг друга, создавая гармонию, так и сорта винограда могут работать слаженно: если присутствуют европейские сорта винограда – Мерло, Каберне Совиньон, Сира - сочетание может быть достаточно удачным.

КСТАТИ

Чем крепче вино, тем серьезней закуска

В красных винах легкость достигается за счет относительно невысокого процента алкоголя и мягких танинов. Танины — это вещества, содержащиеся в кожице и косточках винограда. В молодых винах они могут давать ощущение излишней терпкости или даже горечи, «зелени», как незрелый виноград. Но в качественных винах, даже молодых, танины не будут вызывать негативных вкусовых ощущений. Вино будет «округлым», мягким на вкус или приятно, не чрезмерно терпким. Это зависит от сорта винограда и от выбранного виноделом стиля.

Обратите внимание на содержание алкоголя в вине – 2018 год был достаточно жарким, виноград накопил много сахаров, а вино приобрело высокий процент алкоголя. Если на этикетке указано, что в вине 14,5% алкоголя, к нему уже лучше подбирать серьезное гастрономическое сопровождение – мясо, овощи на гриле. Если уровень алкоголя ниже 13%, то вино подойдет для пикника и без шашлыков.