2019-08-14T18:22:37+03:00
Экономика

Польша хочет получать больше денег за транзит российского газа

В Варшаве заявили, что переправляют топливо почти бесплатно, хотя "Газпром" платит $5,4 млн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Польша планирует поднять плату за транзит российского газаПольша планирует поднять плату за транзит российского газаФото: REUTERS
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Польские власти недовольны суммой, которую "Газпром" выделяет на транспортировку газа через территорию республики. В связи с этим Варшава планирует повысить тарифы по истечении действующего контракта. Такое заявление сделал представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Он сообщил, что сейчас республика получает 21 млн злотых (5,4 млн долларов) за транзит российского газа, а эта цифра "практически равна нулю".

"Это вопрос бизнеса. Мы постараемся, чтобы он [транзит газа] больше не был бесплатным", - цитирует Bloomberg представителя правительства.

Сайт kp.ru писал, что Россия не только переправляет топливо через Польшу, но и поставляет его местным потребителям, однако и тут Варшава всем недовольна. Власти республики уже неоднократно угрожали отказаться от услуг "Газпрома" по завершении контракта и перейти на сжиженный газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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