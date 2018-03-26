2018-03-26T11:00:02+03:00
В мире

Польша передумала отказываться от российского газа

Независимость от "Газпрома" стоит слишком дорого, считают в Варшаве
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Прекращение сотрудничества с "Газпромом" разорит польскую казнуПрекращение сотрудничества с "Газпромом" разорит польскую казнуФото: REUTERS
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Варшава намерена производить закупки природного газа у Норвегии через страны Балтии. Об этом заявил посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. Таким образом, страна стремится диверсифицировать поставки "Газпрома" и уйти от зависимости от росийского газового монополиста.

"Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе — импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков, например США", — сказал Марчиняк.

Правда, польский дипломат сразу же поспешил добавить, что это своеобразная "проба пера". Ведь, совсем уйти от "Газпрома" - прямой путь к разорению госказны.

"Сжиженный газ из США очень дорогой. Опыт доказывает, что независимость от "Газпрома" обходится очень дорого"», — посетовал дипломат.

"Газпром" поставляет голубое топливо в Польшу на основании долгосрочного договора, действующего до 2022 года. Однако европейское государство ранее неоднократно озвучивало планы отказаться после завершения контракта от российского газа, заменив его сжиженными природным газом и объемами собственной добычи. Однако до реальных дел руки у Варшавы пока так и не дошли.

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