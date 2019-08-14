Боевики сбили истребитель сирийских ВВС

СЕГОДНЯ 20:29 2019-08-14T20:39:29+03:00

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Боевики вооруженной оппозиции Сирии сообщили о сбитом истребителе Военно-воздушных сил республики. Инцидент произошел в среду, 14 августа, когда самолет осуществлял атаку по позициям бандформирований в Хан-Шейхуне.

Предполагается, что истребитель рухнул неподалеку от города Эль-Тамана в провинции Идлиб. О судьбе пилота пока ничего неизвестно. Официального подтверждения информации о крушении также нет. Сведения распространила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на свой источник.

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС.

Агентство Reuters уточнило, что речь идет о советском истребителе-бомбардировщике Су-22. В Сети появилось видео с места предполагаемого крушения воздушного судна. На кадрах в небо поднимается столб дыма.

Сайт kp.ru писал, что ранее боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, но получили отпор. Военные уничтожили все беспилотные аппараты, которые пытались приблизиться к территории аэродрома.

ИСТОЧНИК KP.RU