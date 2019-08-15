2019-08-15T14:59:26+03:00
Политика

Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко

Решение следственного судьи может быть обжаловано
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия ЗахарченкоСуд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия ЗахарченкоФото: REUTERS
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В четверг, 15 августа, Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел незалежной Виталия Захарченко, который на данный момент находится не в Украине.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», суд принял решение по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины

На данный момент решение следственного судьи может быть обжаловано.

Напомним, бывший министр внутренних дел Украины и его подчиненные проходят по делу о расстрелах «Небесной сотни» во время беспорядков на так называемом «евромайдане» в Киеве 18 и 20 февраля 2014 года проходят в общей сложности 160 подозреваемых, в том числе экс-главы Следственного бюро незаежной Александр Якименко. Для Захарченко и Якименко предусмотрено пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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