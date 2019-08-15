Экипаж самолета А321 попал в заявку хоккейного «Авангарда» на матч с «Динамо»
«Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч. В первое звено мы поставили экипаж самолёта А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин», - сообщает официальный твиттер команды.
Экипаж самолета А321 попал в заявку хоккейного «Авангарда» на матч с «Динамо».
На матче, который проходил в подмосковной Балашихе, кстати, как почетный гость присутствовал бывший динамовец Александр Овечкин, который сейчас выступает в НХЛ за клуб «Вашингтон».
В то же время экипаж самолета "Уральских авиалиний" получил бесплатные билеты на все домашние матчи «Урала» в этом сезоне.
«Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера @Ural_Air_Lines Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала». Волнения и драйва вам только на стадионе!», - сообщает официальный твиттер ФК «Урал».
«Мы решили больше не летать».Мы собрали самые яркие рассказы пассажиров самолета А-321. История в воспоминаниях тех, кто сегодня пережил второй день рождения
ИСТОЧНИК KP.RU
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