2019-08-15T19:18:11+03:00
Политика

Захарова поддержала слова Лаврова о Курильских островах

Дипломат подтвердила, что это официальная позиция ведомства
Григорий ЛЕОРДА
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Мария Захарова.Мария Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о Курильских островах. Напомним, Лавров заявил, что не считает сложившуюся ситуацию тупиковой.

Но, по его мнению, пока все упирается в "нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны". Подобная позиция, считает дипломат, препятствует подписанию мирного договора.

«Все те обязательства Советского Союза мы подтвердили и готовы выполнять. В том числе, декларацию 1956 года, в которой чётко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом", - сказал министр.

Его поддержала Мария Захарова. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" она назвала слова своего руководителя официальной позицией ведомства.

"Эта позиция не может быть принята, поскольку противоречит Уставу ООН. В Уставе ООН записано, что все, что было сделано державами-победительницами по итогам Второй мировой войны пересмотру не подлежит", - добавил Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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