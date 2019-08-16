Трамп призвал строить больше психиатрических больниц в США

СЕГОДНЯ 03:39 2019-08-16T03:39:56+03:00

Эту необходимость он связывает с участившимися перестрелками в стране

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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости строить больше психиатрических лечебниц в стране. Он связывает закрытие в прошлых десятилетиях клиники с участившимися трагедиями из-за стрельбы.

- Если мы вспомним 60-е и 70-е годы, закрылось огромное количество этих психиатрических больниц, а людей просто выпустили на улицу. Города не могли позволить себе содержать их. Мы должны открывать психиатрические больницы, мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам, - сказал Трамп.

Напомним, что в США произошли две крупные перестрелки. Сайт kp.ru писал о происшествиях. 3 августа, 21-летний житель Техаса Патрик Крушиус открыл стрельбу по людям в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас), в результате погибли 20 человек, 26 получили ранения. В ночь на воскресенье стрельба произошла в штате Огайо - жертвами стали девять человек, 27 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU