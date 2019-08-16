2019-08-16T03:52:43+03:00
Общество

В России в 2018 году две женщины старше 60 родили первенцев

Эксперты называют это исключительными случаями
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России в 2018 году две женщины старше 60 родили первенцевВ России в 2018 году две женщины старше 60 родили первенцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России в 2018 году две женщины, которым больше 60 лет, стали мамами в первый раз. Еще одна жительница страны такого же возраста родила второго ребенка.

- Такое бывает, как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет. Область достаточно деликатная, кто-то может в таком возрасте случайно забеременеть или наоборот - хотеть родить, - сообщил в интервью «РИА Новостям» директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

Отмечается, что всего в России за прошлый год родились 1,6 миллиона детей. Около 340 малышей появились на свет в неполной семье. В тематическом отчете Росстата также говорится, что женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету - 78, третьими - 60, четвертыми - 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.

Сайт kp.ru писал ранее, что за прошлый год пять россиянок в семнадцать лет родили пятого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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