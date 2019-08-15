2019-08-15T07:38:42+03:00
Общество

Росстат: пять россиянок в семнадцать лет родили пятого ребёнка

В возрасте шестнадцати лет 2 925 девушек в России стали мамами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Росстат: пять россиянок в семнадцать лет родили пятого ребёнкаРосстат: пять россиянок в семнадцать лет родили пятого ребёнкаФото: Олег ЗОЛОТО
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В 2018 в России пять 17-летних девушек родили пятого ребенка. Соответствующие данные приводит Росстат.

По данным ведомства, в прошлом году в возрасте 12 лет четыре девушки стали мамами, 13 – летние россиянки в общем родили 34 ребенка, 14-летние - 190 детей. В возрасте пятнадцати лет мамами стали 919 подростков, а на год старше - 2 925.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский указывает на то, что необходимо учитывать географию нашей страны, поскольку есть районы, где такой возраст для рождения первенца считается нормальным.

«Страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе... что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить», - приводят РИА Новости слова эксперта.

Напомним, накануне Росстат опубликовал данные, согласно которой россиянки чаще всего стали рожать первенца в 26 лет. Однако в Госдуме такую тенденцию назвали серьезной проблемой для России. Депутат Геннадий Онищенко заявил, что по медицинским показателям, женщинам рекомендуется рожать раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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