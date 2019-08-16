2019-08-16T12:05:01+03:00
Экономика

Россияне стали чаще копить деньги в валюте

Объем валютных депозитов вырос на 9 процентов до 96 млрд долларов
Ася РОМАНЧУК
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Россияне предпочитают хранить свои сбережения в долларахРоссияне предпочитают хранить свои сбережения в долларахФото: REUTERS
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Россияне стали чаще выбирать для хранения денег доллар. В первом полугодии 2019 года объем валютных депозитов вырос на 9%, до 96 миллиардов рублей.

Это почти в четыре раза больше, чем показатель по рублевым вкладам. Такие данные приводят в Центробанке.

Россияне уверены, что доллар самая надежная валюта для накопления.

Повышенный интерес связан с высокими инфляционными ожиданиями, а также со спадом волнений относительно санкций в адрес российских банков, пишет News.ru.

В целом россияне хранят на банковских депозитах 23 триллиона рублей - только в рублевых вкладах. В долларах сумма составляет около 6 трлн рублей.

Несмотря на высокий показатель по рублевым депозитам, прирост по ним идет гораздо медленнее, чем по долларовым, пишет газета «Известия».

Ранее эксперты предположили, что имеет смысл вкладывать деньги в российские государственные бумаги, так как они будут самыми доходными. Это станет возможным на фоне снижения инвестиционной привлекательности бумаг США и европейский стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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