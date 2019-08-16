2019-08-16T11:32:18+03:00
Экономика

Экономисты предрекают повышенный спрос на бумаги российского госзайма

Это произойдет на фоне снижения доходного госбумаг США и европейских стран
Ася РОМАНЧУК
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Экономисты предрекают повышенный спрос на госбумаги РФЭкономисты предрекают повышенный спрос на госбумаги РФФото: EAST NEWS
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Экономисты предрекают повышенный спрос на российский ценные бумаги. Это произойдет на фоне снижения доходности бумаг США и европейских стран.

В пользу данного предположения говорят и такие показатели, как низкий госдолг РФ и изолированность экономики.

Все эти моменты делают нашу страну фаворитом гонки за инвесторов в правительственные бумаги.

В данном мнении сходятся эксперты Сбербанка, Альфа-банка, Росбанка, банка «Открытие», Международного финансового центра и РЭУ имени Плеханова.

Самыми доходными становятся бумаги развивающихся стран, среди которых Россия является фаворитом.

В прогнозах есть и отрицательные моменты. Не исключено, что на фоне снижения инвестиционной привлекательности США могут ввести новые санкции на покупку российского госдолга, пишет газета «Известия».

11 июля, Палата представителей конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год (он в Америке начнется уже 1 октября), предусматривающую санкции в отношении госдолга России из-за упорно приписываемого нашей стране «вмешательства» в американские президентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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