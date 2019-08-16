Бизнесмен Михаил Прохоров продал баскетбольный клуб соучредителю Alibaba

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-16T17:46:57+03:00

В 2018 году Джозеф Цай приобрел у миллиардера 49% акций клуба

Изменить размер текста: A A

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин" китайскому бизнесмену, соучредителю Alibaba, Джозефу Цаю.

Общая сумма сделки составила $2,35 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии. В 2018 году Цай приобрел у Прохорова 49% акций "Бруклина" за $1 млрд. В этом году китайский бизнесмен выкупил у Прохорова оставшуюся долю (51%) за $1,35 млрд.

Данная сделка будет завершена к концу сентября текущего года. При этом известно, что действующий менеджмент клуба продолжит работу при новом руководителе, пишет "ТАСС".

Напомним, сам Михаил Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался "Нью-Джерси Нетс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Михаил Прохоров может продать «Бруклин» китайскому бизнесмену за рекордную сумму. Ещё никогда команду НБА не продавали дороже 2,2 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU