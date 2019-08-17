СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-17T07:33:06+03:00

Стрелявший в мечети Норвегии рассказал о своих мотивах. Фото: EPA/БГНЕС

Адвокат 21-летнего Филиппа Маншауса заявил, что его подзащитный добровольно признал свою причастность к содеянному

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Подозреваемый в стрельбе в мечети пригорода Осло Филипп Маншаус признал «фактические обстоятельства» произошедшего. Об этом сообщил прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби.

«Он признает фактические обстоятельства. Но он еще не занял позицию в отношении уголовной ответственности», - приводит NRK слова прокурора, который подчеркнул, что признания подозреваемого «стали важным вкладом в дальнейший ход расследования».

По словам адвоката задержанного Унни Фриса, Филипп Маншаус совершенно добровольно решил признать факт произошедшего. Как писал ранее сайт kp.ru, подозреваемый изначально не признавал свою причастность к содеянному.

Напомним, 10 августа, вооруженный мужчина открыл огонь по прихожанам в мечети Исламского центра в коммуне Берум. Один человек пострадал. Незадолго до происшествия пользователь под ником Филипп Маншаус в соцсетях опубликовал пост восхваления стрелка из новозеландского Крайстчерча, а за несколько часов до атаки, недалеко от мечети была найдена мертвой сестра задержанного

ИСТОЧНИК KP.RU