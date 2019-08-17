Пассажирка Airbus А321 пожаловалась на травлю в СМИ и интернете

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-17T08:04:29+03:00

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Пассажирка Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на поле около подмосковного аэропорта Жуковский, Алла пожаловалась, что ее видео с места происшествия вызвало гневную реакцию СМИ и пользователей интернета, которые даже желали ей смерти.

«Я выбежала на другую сторону — не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала — это включила телефон, чтобы поделиться тем, что со мной произошло … Я просто выбежала, я одна. И я говорила просто как есть» — передает слова пассажирки телеканал «360».

После публикации видео издание Daily Mail написало, что Алла «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры благодарили пилотов». то, что в последующих видео она не поблагодарила пилотов вызвало негативную реакцию и пользователей Instagram

В ответ пассажирка заявила, что никто не мог иметь претензий к пилотам, в том числе она. «Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Кем надо быть? Они нас спасли!», - сказала Алла и сообщила, что она намерена судиться из-за подобной травли.

Напомним, экстренная посадка лайнера произошла утром 15 августа. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря действиям пилота все остались живы, а экипаж представили к государственным наградам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726085" frameborder="0"></iframe> Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

ИСТОЧНИК KP.RU