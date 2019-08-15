«Мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога»: один из пассажиров борта вел трансляцию

Рано утром в четверг, 15 августа, в кукурузном поле в Подмосковье совершил экстренную посадку борт «Уральских авиалиний». Через несколько минут после взлета с аэродрома «Жуковский» в двигатель попила птица и он загорелся. 234 пассажира и семь человек экипажа выжили. Сейчас с людьми работают психологи. Этот день многие из них теперь считают своим вторым днем рождения.

О том что случилось на борту сразу после посадки своим подписчикам в Твиттере рассказал пассажир Артемий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

— Мой самолёт упал. Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали ещё, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога, — написал он через три минуты после жесткой посадки.

На фото к посту он запечатлел то само кукурузное поле, где произошла посадка самолета. Спустя несколько минут новый пост. На этот раз со словами благодарности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726062" frameborder="0"></iframe> "Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

- Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо, - обратился Артемий к экипажу.

«Пилот - гений!»: пассажиры благодарят экипаж за спасение жизни. Самолет совершил экстренную посадку на кукурузном поле 00:00 00:00

Сейчас на месте проишествия работают следователи. «Уральские авиалинии» сообщили, что авария произошла из-за стаи птиц, которая попала в двигатели самолета. Напомним, бор летел в Симферополь.

Жесткая посадка самолета в Жуковском.

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Предыдущая подобная посадка произошла в 1990 году, тогда самолёт сгорел, но пилоты остались живы (подробности)