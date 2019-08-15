2019-08-15T09:37:59+03:00
Происшествия

«Мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога»: один из пассажиров борта вел трансляцию

На борту самолета, совершившего экстренную посадку было 234 пассажира [видео, обновляется]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Артемий находился на борту самолета, совершившего экстренную посадку.Артемий находился на борту самолета, совершившего экстренную посадку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рано утром в четверг, 15 августа, в кукурузном поле в Подмосковье совершил экстренную посадку борт «Уральских авиалиний». Через несколько минут после взлета с аэродрома «Жуковский» в двигатель попила птица и он загорелся. 234 пассажира и семь человек экипажа выжили. Сейчас с людьми работают психологи. Этот день многие из них теперь считают своим вторым днем рождения.

О том что случилось на борту сразу после посадки своим подписчикам в Твиттере рассказал пассажир Артемий.

Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

— Мой самолёт упал. Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали ещё, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога, — написал он через три минуты после жесткой посадки.

На фото к посту он запечатлел то само кукурузное поле, где произошла посадка самолета. Спустя несколько минут новый пост. На этот раз со словами благодарности.

"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

- Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо, - обратился Артемий к экипажу.

«Пилот - гений!»: пассажиры благодарят экипаж за спасение жизни. Самолет совершил экстренную посадку на кукурузном поле

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Сейчас на месте проишествия работают следователи. «Уральские авиалинии» сообщили, что авария произошла из-за стаи птиц, которая попала в двигатели самолета. Напомним, бор летел в Симферополь.

Жесткая посадка самолета в Жуковском.

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Предыдущая подобная посадка произошла в 1990 году, тогда самолёт сгорел, но пилоты остались живы (подробности)

Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

ИСТОЧНИК KP.RU

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