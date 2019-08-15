Причина экстренной посадки самолета Москва - Симферополь в Жуковском: в двигатель попали птицы

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-15T07:57:32+03:00

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Причиной экстренной посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский» стало попадание птиц в двигатели воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку», – приводят РИА-Новости слова представителя «Уральских авиалиний», который также сообщил, что экипаж и пассажиры не пострадали.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, около 6:20 появилось сообщение о жесткой посадки самолета А-320. Лайнер вылетел из Москвы в Симферополь, но во время полета загорелся двигатель. После экстренной посадки в аэропорту «Жуковский» началась эвакуация пассажиров, которых на борту воздушного судна находились больше 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU