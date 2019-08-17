2019-08-17T09:34:04+03:00
Общество

Роскосмос разработал способ сделать «невидимый» спутник

Специальная воздушно-пузырчатая плёнка позволит снизить видимость космического объекта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роскосмос разработал способ сделать «невидимый» спутник. Фото: РоскосмосРоскосмос разработал способ сделать «невидимый» спутник. Фото: Роскосмос
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Госкорпорация Роскосмос запатентовала способ маскировки спутников от наблюдения оптическими средствами. Информация о патенте расположена в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

«Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата», — говорится в приставленном патенте.

Для снижения видимости космического объекта предлагается покрывать спутник специальной воздушно-пузырчатой плёнкой, которая способна рассеивать пузырьки света и таким образом сокращается в десятки раз видимость при наблюдениях с Земли.

«Невидимые» спутники планируется размещать на орбитах с высотой более 10–20 тысяч километров. На таком расстоянии радиолокационные средства наблюдения становятся менее эффективные. Для получения изображений космического аппарата будут использоваться специализированные обсерватории.

Ранее, сайт kp.ru писал о встречи с генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным, на которой глава государства поддержал представленный проект создания Национального космического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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