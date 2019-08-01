Путин поддержал проект создания Национального космического центра

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-01T15:07:28+03:00

Однако российский лидер поинтересовался, не будет ли «Роскосмос» торговать землей, принадлежащий будущему центру

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На встрече с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным президент России Владимир Путин поддержал представленный проект создания Национального космического центра. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Глава госкорпорации показал российскому лидеру эскизы центра и заявил, что проект «полностью вписывается в проектную документацию на 250 тысяч квадратных метров» и для его реализации Роскосмос собирает 20 тысяч работников.

Путин поддержал проект, но поинтересовался, будет ли Роскосмос торговать землей, приобретенной под строительство центра. «Ни в коем случае», - заверил Рогозин. «Надеюсь. Спасибо», - заключил российский президент.

Напомним, в конце февраля Путин поручил создать Национальный космический центр до января 2020 года. Российский лидер отметил, что в состав центра должны войти офисы организаций Роскосмоса, конструкторские бюро, а также научно-исследовательские и образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU