Пожар на судне в Индонезии унес жизни не менее семи человек

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-17T15:55:56+03:00

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По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара на судне у берегов индонезийской провинции Юго-Восточный Сулавеси. Такие данные привел официальный представитель национального Агентства по поиску и спасению Юсуф Латиф.

Пожар начался в субботу, 17 августа. Очаг возгорания находился в машинном отделении корабля. Члены экипажи не смогли самостоятельно потушить пламя, и пассажиры вынуждены были прыгать в воду.

Поисково-спасательная операция в районе ЧП продолжается, поскольку еще четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщает агентство "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее у берегов Индонезии произошло кораблекрушение. Судно следовало от острова Раас в Калиангет, но неожиданно начало тонуть. Жертвами происшествия стали не менее 17 человек, еще 39 пассажиров удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU