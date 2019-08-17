Во время запуска фейерверков во Франции пострадали 13 человек

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-17T16:26:24+03:00

Две женщины получили серьезные ожоги и были срочно доставлены в больницу [видео]

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По меньшей мере 13 человек пострадали во время пиротехнического шоу в Коллиуре на юге Франции. Об этом сообщили в мэрии коммуны.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 17 августа, на пляже Борамар.Одна из пиротехнических установок накренилась, и выстрелила прямо в центр толпы.

В этот момент на пляже находились около 80 тысяч человек. Трое пострадавших были госпитализированы, двое из них - женщины в возрасте 40 и 50 лет - получили серьезные ожоги ног. Семерым медицинскую помощь оказали прямо на месте, а еще три человека получили лишь незначительные травмы.

По факту случившегося начато расследование. Причины ЧП устанавливаются, передает France Bleu.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее неприятный инцидент произошел также во время праздничного салюта в Минске. Одна из зрительниц получила осколочное ранение и скончалась, еще четыре человека пострадали.

Во Франции на пиротехническом шоу пострадали 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU