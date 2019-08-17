Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время
Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением через систему премирования и наложения штрафов на работников. Соответствующая инициатива содержится в программе ведомства "Укрепление здоровья работающих".
Зарплата будет снижаться в зависимости от количества и длительности перекуров. При этом потребление табака на территории предприятий могут вовсе запретить, оборудовав места общего пользования детекторами дыма.
Специалисты считают, что в борьбе с курением также помогут соревнования между сотрудниками компаний, специальные зоны для физических упражнений и тарелки с яблоками. Кроме того, в пакет добровольного медицинского страхования может быть включена помощь в борьбе с табачной зависимостью, сообщается в документе.
Сайт kp.ru писал, что ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин выступил против наложения штрафов на курящих сотрудников. По его мнению, россиян лучше стимулировать на отказ от табака с помощью премирования.
ИСТОЧНИК KP.RU