2019-08-17T19:02:13+03:00
Общество

Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время

Зарплата будет снижаться в зависимости от количества и длительности перекуров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работеМинздрав предложил способы борьбы с курением на работеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением через систему премирования и наложения штрафов на работников. Соответствующая инициатива содержится в программе ведомства "Укрепление здоровья работающих".

Зарплата будет снижаться в зависимости от количества и длительности перекуров. При этом потребление табака на территории предприятий могут вовсе запретить, оборудовав места общего пользования детекторами дыма.

Специалисты считают, что в борьбе с курением также помогут соревнования между сотрудниками компаний, специальные зоны для физических упражнений и тарелки с яблоками. Кроме того, в пакет добровольного медицинского страхования может быть включена помощь в борьбе с табачной зависимостью, сообщается в документе.

Сайт kp.ru писал, что ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин выступил против наложения штрафов на курящих сотрудников. По его мнению, россиян лучше стимулировать на отказ от табака с помощью премирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер Ричард Уильямс, нарисовавший кролика Роджера
Глава Еврокомиссии прервал отпуск ради срочной операции
Заседание СБ ООН по Сирии вновь отменили из-за самочувствия Педерсена
ЕС призвал Гонконг отказаться от насилия в отношении протестующих
Гражданская гвардия Испании задержала вероятных поджигателей лесов
Дороги Катара начали выкрашивать в голубой цвет, чтобы охладить улицы
В Чебоксарах до конца года откроют новую многопрофильную поликлинику
Хуситы атаковали объекты саудовской нефтедобывающей компании
Военсовет и оппозиция Судана подписали соглашение о переходном периоде
Роналду станцевал безумные танцы в новой рекламе
Малком и Дриусси пропустят матч с "Ахматом" из-за травм
Голодный француз застрелил официанта за долгое ожидание сэндвича
Во время запуска фейерверков во Франции пострадали 13 человек
Пожар на судне в Индонезии унес жизни не менее семи человек
"Спартак" подписал контракт с воспитанником "ПСЖ" Кутателадзе
СК опроверг появление мародеров на месте жесткой посадки Airbus 321
Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге
У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения уровня облучения
СМИ выяснили, что Месси стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА
Экс-гендиректор телеканала «Рустави 2» создал новую телекомпанию
Китай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций США