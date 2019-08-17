Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-17T19:02:13+03:00

Зарплата будет снижаться в зависимости от количества и длительности перекуров

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Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением через систему премирования и наложения штрафов на работников. Соответствующая инициатива содержится в программе ведомства "Укрепление здоровья работающих".

Зарплата будет снижаться в зависимости от количества и длительности перекуров. При этом потребление табака на территории предприятий могут вовсе запретить, оборудовав места общего пользования детекторами дыма.

Специалисты считают, что в борьбе с курением также помогут соревнования между сотрудниками компаний, специальные зоны для физических упражнений и тарелки с яблоками. Кроме того, в пакет добровольного медицинского страхования может быть включена помощь в борьбе с табачной зависимостью, сообщается в документе.

Сайт kp.ru писал, что ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин выступил против наложения штрафов на курящих сотрудников. По его мнению, россиян лучше стимулировать на отказ от табака с помощью премирования.

ИСТОЧНИК KP.RU