В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в несколько месяцев

СЕГОДНЯ 20:08 2019-08-17T20:08:00+03:00

В мае на свет появилась девочка, а в начале августа - долгожданный сынишка [видео]

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Настоящее чудо произошло в областном перинатальном центре города Уральска на западе Казахстана. Местная жительница 29-летняя Лилия Коновалова родила двух детей с разницей в два месяца.

В местном управлении министерства здравоохранения страны рассказали, что сначала на свет появилась девочка весом всего 850 граммов. Лилия родила ее 14 мая на сроке 25 недель. А 9 августа женщина вновь стала мамой, но уже почти трехкилограммового мальчишки. Малыш появился на свет путем кесарева сечения.

Такая разница во времени объясняется редкой анатомической особенностью. Дело в том, что у Лилии двойная матка. По словам заместителя директора перинатального центра Есета Ералина, шансы на рождение живого ребенка были равны 1 на 50 миллионов. Но трагедии удалось избежать благодаря профессионализму врачей.

Беременность протекала очень тяжело, и Лилии приходилось почти постоянно лежать, не покидая дома, но сейчас она счастлива. Девушка пришла в роддом за долгожданным сынишкой, и совсем не ожидала, что станет мамой еще одной девочки - у жительницы Уральска уже есть маленькая дочь.

Сайт kp.ru писал, что еще один редкий генетический феномен был зафиксирован в прошлом году в Германии. У немца Стефана Герта и его супруги, уроженки Ганы Флоренс родилась пара двойняшек. Один из малышей был полностью чернокожим, как мама, а другой - копия папы.

В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU