2019-08-17T20:30:12+03:00
Происшествия

Один человек погиб при наводнении в Стамбуле

Из-за ливней в городе прервано железнодорожное и паромное сообщение [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Большой базар в Стамбуле также затопилоБольшой базар в Стамбуле также затопилоФото: REUTERS
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Мощные ливни стали причиной наводнения в турецком Стамбуле. Жертвой стихийного бедствия стал по меньшей мере один человек.

Тело мужчины в возрасте около 70 лет нашли в затопленном подземном переходе. Причины смерти устанавливаются. Тем временем, на улицах продолжают работать коммунальные службы.

Наводнение в Стамбуле.

Подвальные помещения зданий, в том числе Большого базара, все еще затоплены. Железнодорожное и паромное сообщение прервано. Наземный транспорт также ходит с серьезными задержками.

Торговцы Гранд-базара в Стамбуле пытаются спасти товар.

Местами в городе повалены деревья. Имело место попадание молний в фонарные столбы. Многие водители, пытаясь уберечь свои автомобили от затопления, выталкивали их на обочину. Резко возросло количество ДТП, передает телеканал HaberTurk.

Сайт kp.ru писал, что похожая ситуация наблюдается в Индии, где муссонные дожди привели к гибели нескольких сотен человек.

Ливни затопили Стамбул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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