Один человек погиб при наводнении в Стамбуле
Мощные ливни стали причиной наводнения в турецком Стамбуле. Жертвой стихийного бедствия стал по меньшей мере один человек.
Тело мужчины в возрасте около 70 лет нашли в затопленном подземном переходе. Причины смерти устанавливаются. Тем временем, на улицах продолжают работать коммунальные службы.
Наводнение в Стамбуле.
Подвальные помещения зданий, в том числе Большого базара, все еще затоплены. Железнодорожное и паромное сообщение прервано. Наземный транспорт также ходит с серьезными задержками.
Торговцы Гранд-базара в Стамбуле пытаются спасти товар.
Местами в городе повалены деревья. Имело место попадание молний в фонарные столбы. Многие водители, пытаясь уберечь свои автомобили от затопления, выталкивали их на обочину. Резко возросло количество ДТП, передает телеканал HaberTurk.
Сайт kp.ru писал, что похожая ситуация наблюдается в Индии, где муссонные дожди привели к гибели нескольких сотен человек.
Ливни затопили Стамбул.
ИСТОЧНИК KP.RU