Сафронов вернет заказчику €70 тысяч за испорченную при потопе картину
Никас Сафронов выплатит 70 тысяч евро владельцу картины, которая была испорчена в результате затопления московской квартиры художника.
Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел в начале августа. У соседки Сафронова прорвало трубу, но она даже не подумала вызвать аварийную службу или хотя бы предупредить художника. В результате вода примерно четыре часа стекала в квартиру, где на тот момент развернулась мастерская. Никас Степанович готовился к выставке и свез домой около 250 картин.
Серьезно пострадали примерно 15 из них, а одна восстановлению вовсе не подлежит. Восемь полотен находятся в работе у реставраторов Третьяковской галереи, еще три - у Сафронова. Художник взял на себя самые сложные экземпляры, которые были почти "полностью разрушены".
"Но если один человек согласился, что я ему сделаю дубль, то второй хочет взять деньги – 70 тысяч евро, которые он заплатил десять лет назад. Я пообещал вернуть деньги. Ну ничего страшного", - цитирует РИА Новости Сафронова.
Художник добавил, что не собирается подавать в суд на соседку, поскольку квартира, в отличие от картин, была застрахована.
Квартиру художника Никаса Сафронова затопила соседка.
ИСТОЧНИК KP.RU