2019-08-17T21:55:39+03:00
Происшествия

Сафронов вернет заказчику €70 тысяч за испорченную при потопе картину

Соседка художника залила его квартиру, в которой находились сотни произведений искусства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Художник Никас СафроновХудожник Никас СафроновФото: Михаил ФРОЛОВ
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Никас Сафронов выплатит 70 тысяч евро владельцу картины, которая была испорчена в результате затопления московской квартиры художника.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел в начале августа. У соседки Сафронова прорвало трубу, но она даже не подумала вызвать аварийную службу или хотя бы предупредить художника. В результате вода примерно четыре часа стекала в квартиру, где на тот момент развернулась мастерская. Никас Степанович готовился к выставке и свез домой около 250 картин.

Серьезно пострадали примерно 15 из них, а одна восстановлению вовсе не подлежит. Восемь полотен находятся в работе у реставраторов Третьяковской галереи, еще три - у Сафронова. Художник взял на себя самые сложные экземпляры, которые были почти "полностью разрушены".

"Но если один человек согласился, что я ему сделаю дубль, то второй хочет взять деньги – 70 тысяч евро, которые он заплатил десять лет назад. Я пообещал вернуть деньги. Ну ничего страшного", - цитирует РИА Новости Сафронова.

Художник добавил, что не собирается подавать в суд на соседку, поскольку квартира, в отличие от картин, была застрахована.

Квартиру художника Никаса Сафронова затопила соседка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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