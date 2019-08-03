Квартиру художника Никаса Сафронова затопила соседка: пострадали сотни картин

О том, что в его квартире в лужах, как осенние листья, плавают картины и книги, Никас Сафронов узнал в два часа ночи, когда собирался домой после проводов своего друга американского актера Эрика Робертса (брата «Красотки» Джулии Робертс). Проводы проходили в ресторане ЦДЛ, куда Никас пригласил поужинать Эрика (в России тот снимался в эпизоде нового голливудского фильма) и своих друзей фотохудожницу Екатерину Рождественскую и писателя-сатирика Анатолия Трушкина.

Только расстались после теплого застолья, как Сафронову позвонил его помощник Владимир и сообщил: «Никас Степанович, вас заливают». Было около двух часов ночи. Заливала квартиру по адресу Брюсов переулок, дом 17, соседка сверху. Вообще в этом доме в центре Москвы у художника не одна, а сразу несколько квартир, поэтому все здание так и называется – домом Никаса Сафронова. В цокольном этаже расположена галерея. Туда-то и потекла вода. Вызвали аварийную службу. Через 5 минут приехали ремонтники. Они поднялись к соседке Ирине, живущей этажом выше.

Квартира Никаса Сафронова находится в самом центре Москвы, в Брюсовом переулке.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Этой Ирине на вид лет 40, она страшная пофигистка, называет себя художницей, - рассказал нам еще один помощник Никаса – Иван. – У нее в квартире воды было по щиколотку в 22.00, когда она вернулась домой. Вроде бы прорвало трубу с горячей водой. Как она говорит, сразу перекрыла воду, позвонила в ЖЭК, и там ей ответили, что она все сделала правильно, и утром придет слесарь. После этого Ирина легла спать, ничего не сообщив Никасу. Я не знаю случайно или намеренно она не оценила должным образом обстановку, хотя ситуация были довольно опасная – от воды замкнуло проводку, и в подъезде мог начаться пожар. Она не стала вызывать аварийную службу, поэтому вода продолжала просачиваться вниз, хотя Ирина знала, что там живет Никас Сафронов, у него - картины. Она могла бы ему позвонить. Могла подняться в квартиру к его помощнику Владимиру, который живет в этом же подъезде на верхнем этаже. Но Ирина не сделала ни-че-го. Спокойно легла спать.

- В жизни всякое бывает, - говорит Никас Сафронов. - Но то, что человек не сообщил о протечке, и, в результате, вода лилась в мою квартиру четыре часа (!), заливая антикварные книги, редкие картины, дорогую мебель, уму непостижимо… Полы вздыбились. В этом помещении я делал ремонт в течение двух лет, расписывал стены и потолки. Это был кропотливый, многолетний труд, который был уничтожен за несколько часов. Ты думаешь, что рядом с тобой живет приличный человек, а он просто свинья. Ущерб не только материальный, но и психологический. Я столкнулся не только с безалаберностью, но и с возмутительной черствостью.

В квартире хранится множество ценных произведений искусства.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока трудно оценить масштаб бедствия и подсчитать ущерб. В квартире Никаса Сафронова был сделан дорогой ремонт. Стены и потолки расписывали выпускниками Строгановского института. Был сделан специальный свет, потому что художник предполагал устроить небольшую галерею. Недавно Никас завез сюда более 200 картин для предстоящей осенней выставки. Все картины пострадали.

Погибли книги - сборник стихов Валентина Гафта, которые проиллюстрированы работами Никаса. Тираж еще не успел поступить в магазин. Большинство книг подписаны Гафтом. Как их просушить – непонятно.

Всю ночь и утро Никас вместе с помощниками спасал книги и картины, которые плавали в лужах воды. По одной они поднимали картины на верхние этажи. На всякий случай постучали в дверь к той самой соседке, из-за которой случился потоп. Нужны были лишние руки. Каждая минута на вес золота, книги быстро пропитывались влагой. Соседка из-за двери ответила, что плохо себя чувствует и хочет спать. А самых настойчивых соискателей помощи, послала куда подальше, мол, есть страховка на квартиру и есть полиция. Остальное, ее не волнует.

Страховка на квартиру есть не только у соседки, но и у Никаса Сафронова. Но, увы, не застрахованы картины. Пока художник не решил, будет ли он подавать иск в суд.