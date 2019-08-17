"Позор": Дзюба раскритиковал судейство в матче с "Ахматом"

СЕГОДНЯ 22:56 2019-08-17T22:58:00+03:00

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Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба раскритиковал работу судей во время матча шестого тура Российской премьер-лиги против "Ахмата" в Санкт-Петербурге.

По его мнению, именно бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным стала главным героем встречи, поскольку не наказывала грозненских игроков "желтыми" карточками, хотя те часто затягивали время.

"Мы забили чистый гол, а они лежат по 15 минут. Как это возможно? На одном матче есть Система видеопомощи арбитрам (VAR), а на другом нет?", - возмутился Дзюба.

Футболист добавил, что "все играют хорошо, кроме судей", которые "непонятно как" трактуют фолы, и назвал всю ситуацию в целом "позором".

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков на это ответил, что позор - "когда дома теряют очки".

"У нас судья удаляет, а у них [Игоря] Смольникова не удаляет. Когда люди с двух ног катятся — это не позор, мы молчим, ничего не говорим. Поэтому давайте не будем говорить, что это позор. Нам и так сложно было", — цитирует "Матч ТВ" футболиста.

К слову, главный тренер "Зенита" Сергей Семак также недоволен судейством. Особенно тем, что арбитр отменил гол Эмилиано Ригони. Болельщики выразили свое мнение тем, что освистали судейскую бригаду, когда она покидала поле.

Встреча между командами закончилась со счетом 0:0. Сайт kp.ru писал, что нападающие питерского клуба Малком и Себастьян Дриусси не смогли помочь своей команде из-за травм, полученных во время последнего матча с "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU