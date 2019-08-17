Малком и Дриусси пропустят матч с "Ахматом" из-за травм

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-17T16:37:28+03:00

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Нападающие питерского футбольного клуба "Зенит" Малком и Себастьян Дриусси не смогут помочь своей команде в матче шестого тура чемпионата России против "Ахмата". Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Сайт kp.ru писал, что оба спортсмена были травмированы бывшим зенитовцем Артуром Юсуповым, который теперь играет за "Динамо". Все произошло во время матча двух команд неделю назад. Сначала в результате столкновения поле покинул Малком, а потом и заменивший его Дриусси. Самого Юсупова удалили после получения второй желтой карточки.

Теперь оба игрока питерского клуба тренируются по индивидуальным программам под наблюдением медицинского персонала.

"Сроки полного восстановления игроков станут известны после повторного обследования, предварительно это займет 3-4 недели", - сообщается на сайте "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU