Падение метеора над Сардинией попало на видео

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-18T14:52:01+03:00

Падение метеора на Сардинии попало на видео Фото: кадр с видео

Редкое космическое явление также можно было наблюдать на севере Африки и юге Франции

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Падение яркого светящегося шара заметили жители острова Сардиния, когда поздно вечером ехали в своей машине. Большой метеор оказался на записи видеорегистратора автомобиля. Падение небесного тела можно было наблюдать на севере Африки и юге Франции.

Специалисты предполагают, что это метеорит из так называемого потока Персеиды, который недавно прошел мимо Земли. Он образуется во время прохода нашей планеты через шлейф пылевых частиц хвоста кометы Свифта-Таттла.

Несмотря на то, что пик этого астрономического явления пройден, наблюдать его еще можно до 24-26 августа.

Метеорный поток Персеиды входит в тройку самых зрелищных космических явлений. Метеоры выглядят как белые светящиеся струйки, которые на несколько секунд расчерчивают ночное небо.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о метеоре, который также оказался на записи видеорегистратора автомобиля. Редкое космическое явление заметили жители штата Флорида.

Метеор над Сардинией попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU