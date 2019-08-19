В сети похвалили Меркель за выход в свет в наряде 20-летней давности
Фотографы поймали Ангелу Меркель в наряде 20-летней давности. На нарядное кимоно обратили внимание Deutsche Welle на своей странице в Facebook. Впервые канцлер Германии появилась в нем на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году. Второй выход в свет в блузке, похожей на кимоно, Меркель сделала в 2019 году, видимо, желая отдохнуть от привычных строгих брючных костюмов.
Судя по комментариям в Facebook, многим такое бережное отношение к вещам понравилось:
«Именно такой пример и должен исходить от публичных людей».
«Говорю, видишь, даже Ангела Меркель носит наряды по 23 года, а тебе каждую неделю обновки подавай».
Люди стали признаваться, что тоже любят свои старые вещи, а мода –вещь цикличная. Так что выбрасывать вещи, которые носил 20 лет назад, не стоит.
Досталось от комментаторов и первой леди США:
«Это вам не Мелания. Новые тряпки каждый день».
Носить старые вещи, считают другие пользователи, черта богатых людей, ведь миллионеры «не красуются».
Напомним, в конце июля Ангела Меркель ушла в экстренный отпуск. До этого ей трижды на публике становилось плохо.
ИСТОЧНИК KP.RU