2019-08-19T12:58:41+03:00
Общество

В сети похвалили Меркель за выход в свет в наряде 20-летней давности

Канцлера Германии поставили в пример Мелании Трамп, у которой «новые тряпки каждый день»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Блузке канцлера уже больше 20 лет. Фото: Picture-AllianceБлузке канцлера уже больше 20 лет. Фото: Picture-Alliance
Изменить размер текста:

Фотографы поймали Ангелу Меркель в наряде 20-летней давности. На нарядное кимоно обратили внимание Deutsche Welle на своей странице в Facebook. Впервые канцлер Германии появилась в нем на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году. Второй выход в свет в блузке, похожей на кимоно, Меркель сделала в 2019 году, видимо, желая отдохнуть от привычных строгих брючных костюмов.

Судя по комментариям в Facebook, многим такое бережное отношение к вещам понравилось:

«Именно такой пример и должен исходить от публичных людей».

«Говорю, видишь, даже Ангела Меркель носит наряды по 23 года, а тебе каждую неделю обновки подавай».

Люди стали признаваться, что тоже любят свои старые вещи, а мода –вещь цикличная. Так что выбрасывать вещи, которые носил 20 лет назад, не стоит.

Досталось от комментаторов и первой леди США:

«Это вам не Мелания. Новые тряпки каждый день».

Носить старые вещи, считают другие пользователи, черта богатых людей, ведь миллионеры «не красуются».

Напомним, в конце июля Ангела Меркель ушла в экстренный отпуск. До этого ей трижды на публике становилось плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости психозами в России
Мумии возрастом порядка 3 тысяч лет обнаружили в Йемене
ВЦИОМ: почти половина россиян никогда не играли в видеоигры
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года
Мультфильм Angry Birds 2 возглавил российский кинопрокат
Турецкие БТР вошли в сирийский Саракиб, несмотря на протесты Дамаска
В сирийской провинции Хама освобожден еще один населенный пункт
На Байконуре установили ракету «Союз» с роботом «Федором»
Почти восемь тысяч человек эвакуированы из-за пожаров на Канарах
Грабители напали на посла Афганистана в Испании
Скандал в Киеве: Жена Нетаньяху выбросила приветственный каравай на землю
Глава МИД Ирана посетит Японию и Китай в конце августа
Неизвестные вынесли иконы и золото из храма в Северном Тушино
Россияне тратят на мясо почти треть от своего продуктового бюджета
Минприроды предложило ввести полную утилизацию товарной упаковки
Тишине здесь не место: названы самые шумные города России
«Я доволен Пенсом»: Трамп не будет менять вице-президента на выборах в 2020 году
Истребители МиГ-31 провели "воздушный бой" в стратосфере
ФСБ раскрыла данные об иностранцах, приезжающих на учебу в Россию
В России ужесточат правила продажи и ношения военного обмундирования
Диагноз поставили за 16 дней до смерти: Британец принял кашель за простую инфекцию
В Роскачестве поделились секретами выбора натурального и свежего майонеза
Минздрав предложил проводить физкульт-брейки на рабочих местах
Разливы рек можно будет предсказывать с помощью компьютерной программы
В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
"Это интересно": Трамп подтвердил готовность купить Гренландию