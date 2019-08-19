В сети похвалили Меркель за выход в свет в наряде 20-летней давности

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-19T12:58:41+03:00

Блузке канцлера уже больше 20 лет. Фото: Picture-Alliance

Канцлера Германии поставили в пример Мелании Трамп, у которой «новые тряпки каждый день»

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Фотографы поймали Ангелу Меркель в наряде 20-летней давности. На нарядное кимоно обратили внимание Deutsche Welle на своей странице в Facebook. Впервые канцлер Германии появилась в нем на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году. Второй выход в свет в блузке, похожей на кимоно, Меркель сделала в 2019 году, видимо, желая отдохнуть от привычных строгих брючных костюмов.

Судя по комментариям в Facebook, многим такое бережное отношение к вещам понравилось:

«Именно такой пример и должен исходить от публичных людей».

«Говорю, видишь, даже Ангела Меркель носит наряды по 23 года, а тебе каждую неделю обновки подавай».

Люди стали признаваться, что тоже любят свои старые вещи, а мода –вещь цикличная. Так что выбрасывать вещи, которые носил 20 лет назад, не стоит.

Досталось от комментаторов и первой леди США:

«Это вам не Мелания. Новые тряпки каждый день».

Носить старые вещи, считают другие пользователи, черта богатых людей, ведь миллионеры «не красуются».

Напомним, в конце июля Ангела Меркель ушла в экстренный отпуск. До этого ей трижды на публике становилось плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU