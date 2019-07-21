Меркель ушла в отпуск по здоровью с книгой «Дрожащая женщина»

После трех приступов дрожи на публике Ангела Меркель взяла экстренный и длительный отпуск. В минувшую субботу канцлер ФРГ провела рабочую встречу, после чего на 28 дней отбыла в Альпы. 25 июля она посетит премьеру оперы «Тангейзер» в Байройте, а потом снова вернется в горы.

Как пишет немецкая газета Bild, на отдых фрау Меркель берет с собой книгу американской писательницы Сири Хустведт «Дрожащая женщина»: автор сама страдала от нервного расстройства в течение нескольких лет и издала потом свою драматичную автобиографию.

Напомним, впервые 65-летнюю Меркель затрясло 18 июня на встрече с Владимиром Зеленским: тогда это списали на жару, а президента Украины заклевали за то, что он не обратил никакого внимания на недомогание визави. Продолжилось это дважды вплоть до июля, и канцлер даже слушала гимн, сидя на стуле. По мнению медиков, она страдает ортостатическим тремором, встречающимся обычно у людей в возрасте 50-60 лет.

- В 2021 году я закончу свою политическую работу, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я хотела бы прожить в здравии, - призналась Меркель журналистам накануне отпуска.

ЗВОНОК В БЕРЛИН

Александр Рар, немецкий политолог:

«Ангела нашла себе преемницу»

- Никакой четкой информации о состоянии здоровья канцлера нет. Ее врачи молчат, а общественность, разумеется, живо интересуется и задается вопросом, может ли Меркель руководить государством. Раньше она всегда уезжала в отпуск на две недели, а сейчас, видимо, ситуация действительно серьезная. Хотя по ее лицу и выступлениям видно, что она остается работоспособной. Ежели вдруг что случится, то ее партия выдвинет нового кандидата на пост канцлера. Сама Меркель делает ставку на 56-летнюю Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председателя Христианско-демократического союза и министра обороны Германии. Это провинциальный политик, которую Меркель вытащила из ниоткуда и сделала своей преемницей.

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Ангела Меркель — одна из самых долгоиграющих лидеров в новейшей истории Германии: находится у власти с 2005 года, и даже кризис с беженцами и нелады в «социалке» не в силах подорвать позиции «фрау канцлерин». Но теперь по соцсетям гуляют видеоролики, получившие не очень лестное название «трясучка Меркель». Странное дрожание конечностей у неё наблюдалось на встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаейром и премьер-министром Финляндии Антти Ринне (подробности)