В июле реальная зарплата россиян выросла на 3,5% в годовом выражении

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-19T18:21:38+03:00

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В Росстате заявили, что реальная заработная плата в РФ в июле 2019 года выросла по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 3,5%.

По последним данным ведомства, она составила 45 900 рублей. В январе - июле этого года этот показатель вырос на 2,1% к уровню годом ранее.

При этом за последние полгода номинальная зарплата увеличилась на 7,2%, до 46 165 рублей, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, самые низкие – педагоги. Как показало исследование, более 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% россиян. Также хорошими заработками могут похвастаться работники, занятые в отрасли «Рыболовство и рыбоводство», где около 75 тысяч рублей в месяц получают 34% сотрудников, в банковской сфере (33%).

ИСТОЧНИК KP.RU