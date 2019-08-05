2019-08-05T06:09:14+03:00
Общество

Самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, самые низкие – педагоги

Как показало исследование, более 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатамиНазваны отрасли с самыми высокими и низкими зарплатамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как выяснилось, большинство россиян с высокой зарплатой работают всего в пяти отраслях экономики, причем самая большая доля высокооплачиваемых сотрудников приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых», а самые маленькие доходы – у работников образования и легкой промышленности.

Как показало проведенное РИА Новости исследование, более 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% граждан. Самые высокие зарплаты – у нефтяников, газовиков и шахтеров. Также хорошими заработками могут похвастаться работники, занятые в отрасли «Рыболовство и рыбоводство», где около 75 тысяч рублей в месяц получают 34% сотрудников, в банковской сфере (33%). Еще две отрасли с высокими зарплатами – это «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность», в обеих 75 тысяч рублей и больше получают ежемесячно примерно 25% работников.

Самые низкие зарплаты получают специалисты, работающие в четырех отраслях: «Легкая промышленность», «Образование», «Сельское и лесное хозяйство» и «Гостиницы, кафе и рестораны». Отмечается, что в этих сферах деятельности свыше 20% работников зарабатывают в месяц менее 15 тысяч рублей.

Средняя же заработная плата по стране на сегодняшний день составляет 30 тысяч рублей, а 75 тысяч и более получают только 12% россиян. В исследование были включены 27 различных отраслей, учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций за 12 месяцев – с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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