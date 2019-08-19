На Украине арестовали танкер по подозрению в поставке топлива в Крым

СЕГОДНЯ 19:16 2019-08-19T19:17:21+03:00

В прокуратуре считают, что в 2015 году танкер носил другое название и его использовали для транспортировки топлива Черноморскому флоту

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Танкер Mriya арестовали в Украине по решению Херсонесского суда, якобы из-за того, что судно поставляло топливо Черноморскому флоту. За неделю до этого, 10 августа, на борту танкера прошли обыски. Прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать судна.

- По данным следствия, судно нарушило установленный Украиной порядок въезда-выезда на территорию Крыма, -сообщает ТАСС. –

Согласно еще одной версии прокуратуры, в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга» поставляло топливо для Черноморского флота России в Севастополе.

Ранее kp.ru писал, что служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA. Якобы потому что они «совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей». В Совете Федерации задержание российского судна назвали незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU