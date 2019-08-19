2019-08-19T19:05:09+03:00
Политика

"Есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм": Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с Макроном

Российский лидер также отметил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм": Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с Макроном"Есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм": Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с МакрономФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин во время деловых переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что на Украине есть вещи, которые "внушают осторожный оптимизм".

Путин также заявил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует, и российская сторона будет его поддерживать, пишет "РИА-Новости".

- Мы должны проводить саммит "нормандской четверки" при условии того, что будут достигнуты конкретные результаты, нам не нужна встреча ради встречи, - подчеркнул Макрон.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первая леди Франции Брижит Макрон вышла встречать российского лидера Владимира Путина с бандажом на руке. Накануне женщина поскользнулась на лодке и вывихнула плечо. Первая леди Франции была одета в голубое платье и сначала пришла с бандажом, но за несколько минут до начала церемонии встречи сняла ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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