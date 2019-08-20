2019-08-20T10:18:39+03:00
Происшествия

Похитившие российских моряков пираты вышли на связь

Трое граждан РФ и пятеро немцев были взяты плен на борту судна "Мармалайта"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Налетчики пока не озвучили свои требованияНалетчики пока не озвучили свои требованияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пираты, похитившие восемь моряков у берегов Камеруна, наконец-то вышли на связь. У них в плену сейчас находятся трое россиян и пять граждан Германии - все экипажи судна "Мармалайта".

Сайт kp.ru писал, что пираты пробрались на корабль еще на прошлой неделе, 15 августа. Принадлежащее датской компании судно следовало вдоль Гвинейского залива под Антигуа и Барбуды. Налетчики взяли в плен восьмерых моряков, в числе которых уроженцы Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, а сам корабль трогать не стали.

Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь. Однако до настоящего момента никакой дополнительной информации не было.

"Вышли на связь.... Требований пока не озвучивали.... Все пока идет спокойно", - передает РИА Новости слова источника в компании-работодателе.

Данных о состоянии взятых в плен моряков не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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