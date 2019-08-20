2019-08-20T11:05:05+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в результате драки со стрельбой в Киеве

Двое мужчин получили огнестрельные ранения, один - ножевое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всех пострадавших госпитализировали. Фото: Игорь Яшкин ТАССВсех пострадавших госпитализировали. Фото: Игорь Яшкин ТАСС
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Минувшей ночью во вторник, 20 августа, в Киеве были слышны выстрелы. Возле станции метро "Голосеевская" возникла драка с применением травматического и холодного оружия.

В управлении Национальной полиции Украины сообщили, что в конфликте участвовали две группы мужчин. Практически все они разбежались после первых выстрелов.

Прибывшие на место инцидента оперативники, спецназовцы и кинолог передали пострадавших медикам, а сами пообщались с очевидцами. Также были изъяты стреляные гильзы и автомобиль марки "Фольксваген".

Всем пострадавшим понадобилась госпитализация. Двое мужчин получили огнестрельные ранение, а третьего ранили в ногу ножом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Поиски других участников конфликта продолжаются. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Сайт kp.ru писал, что в начале лета в Киеве умер пятилетний мальчик, которого случайно ранили местные правоохранители. Стражи порядка стреляли по банкам ради развлечения, когда рядом играл ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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